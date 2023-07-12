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الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

حملة أمنية بدمياط
حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (السرو). 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام  - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حملة أمنية بدمياط ضبط الخارجين على القانون