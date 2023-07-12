غدا .. " عالم المرح " في مكتبة مصر الجديدة للطفل

تنطلق صباح غدا الخميس في مكتبة مصر الجديدة للطفل فعالية «عالم المرح»، التى تقدم لزوار المكتبة باختلاف أعمارهم سلسلة من العروض التفاعلية المفعمة بالمتعة والاستفادة العلمية والابداعية ، والتى تأتى من خلال البرنامج الثقافى التى تنفذه المكتبة عن شهر يوليو الجارى والحافل بالفعاليات الثقافية والادبية وورش الحكى للاطفال وورش الفنون بمختلف فروعها .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الهدف من الورشة نشر البهجة والتشويق بمجموعة من الفعاليات العلمية والفكرية والابداعية التى تمنح العائلة والأطفال أجواءً ممتعة، يسودها المرح وثراء التجربة وتنمية المهارات المختلفة ، من خلال 7 قعاليات متنوعة تنمي الذكاء لدى الأطفال وتثري تجاربهم في كثير من الجوانب، من بينها تزويدهم بمعلومات عن بعض العلوم وفق الأعمار التي تتناسب معهم.

واشار حلمى، إلى أن عالم المرح ورشة من نوع مختلف تنقسم الى جزئين جزء تصنيع ممتع وجزء مرح ، من خلالها يتم عمل الدائرة المضيئة والتعريف بمكتشف الكهرباء ، وفيها ايضا يتعلم الطفل مهارة التركيز من خلال لعبة ركز ونشن، بالإضافة الى لعبة hand&feet game على أكبر بانر hand feet ، ولعبة الثبات الانفعالى بمسدس الماء حيث يندفع الماء فى خطوط غير مستقيمة لو الطفل ثابت فى مكان ما لا تطوله المياء، بالاضافة الى لعبة الرجل الابيض وهى عبارة عن بودرة بيضاء مرشوشة فى اماكن متفرق لو لم يركز الطفل وتحرك بشكل عشوائى يدخل فيها ويصبح ابيض، مؤكدا ان البودرة البيضاء هى مادة آمنة لا تؤذى الاطفال حتى لو وضعوا ايدهم داخلها .

كما اكد الدكتور نبيل حلمى، أن التعلم باللعب هى استراتيجية تتبعها الجمعية وهي استراتيجية تعليمية حديثة تعمل على إثارة نشاط المتعلم وسلوكه وتساعده على زيادة الرغبة نحو التعلم كما أنها تسعى بدورها في تحقيق أهداف تعليمية معينة مسبقة الوضع والتعلم باللعب نشاط ليس عشوائي أو ارتجالي بل قائم على أسس وموجه نحو المتعلمين ليستغل الطفل من خلاله أنشطة التعلم واكتساب المعارف والمهارات المفيدة.