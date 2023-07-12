حريق داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة في أكتوبر| صور

سيطرت قوات المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعيه الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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