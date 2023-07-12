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الأربعاء 12 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة في أكتوبر| صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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سيطرت قوات المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعيه الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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4 سيارات إطفاء المنطقة الصناعية الثالثة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالمنطقة الصناعية غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة