متحدث الحكومة: لدينا خطة لتدبير الموارد الدولارية لتسديد الأقساط المستحقة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الأصول ستكون أسرع وتجذب المزيد من المستثمرين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديث عن برنامج الطروحات يجري الحديث عنه منذ 2019 وبالتالي لا علاقة له بمطالب صندوق النقد الدولي.

وأكد السفير نادر سعد، أن برنامج الطروحات واضح ومحدد اسم الشركات الـ 32 وجميعها معروفة للكل، لافتا إلى أن هذا البرنامج مصري في الأساس.

وشدد على أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية لتسديد الأقساط للخارج من الدول والجهات المانحة أو المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في تسديد ما هو مستحق عليها.