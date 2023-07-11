الخارجية الأمريكية: أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم خلال قمة الناتو اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم السياسي والعملي من حلفاء الناتو حلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف بلينكن - في مقابلة أجراها مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، على هامش القمة- "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للحلف، فإن القمة ستنظر بعين الاعتبار إلى التقدم الذي أحرزته أوكرانيا وهو ملحوظ، وحقيقة أن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه فيما يتعلق بإصلاح جيشها وتعزيز ديمقراطيتها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لدينا حلف موحد سيظهر بطرق عملية للغاية دعمه المتواصل لأوكرانيا؛ بما في ذلك المسار نحو الانضمام".

وفيما يتعلق بمنح تركيا الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الحلف، أوضح بلينكن أن التحالف سيصير أقوى وأكبر بانضمام السويد، فضلا عن فنلندا، كما سيزداد وحدة أكثر من ذي قبل.

وأكد بلينكن على التزام بلاده بدعم أوكرانيا ضد روسيا، مشددا على الالتزام بضمان أن يكون الحلف الدفاعي في أقوى وضع ممكن في حال حدث أي هجوم روسي آخر.

وفي سياق متصل، تعهد رئيس التشيك بيتر بافل اليوم بتقديم إسهامات كبرى في خطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز مجموعة الحلف القتالية في سلوفاكيا.

وتابع بافل: "التشيك ستكون لها كتيبة مختلطة واحدة في سلوفاكيا"، وذلك في تصريحات للصحفيين خلال حضوره قمة الحلف المقامة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن تعزيز الوحدات الدولية بالجناح الشرقي للحلف يعد أمرا محوريا لخطط الدفاع الجماعي التي تجري مناقشتها في فيلنيوس، إذ من المتوقع أن يصل عدد القوات في هذه المجموعات إلى 5000.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، بلغ عدد أفراد الوحدة التي ترأسها التشيك ومقرها في سلوفاكيا نحو ألف جندي.