رئيس الوزراء: "قمنا بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار كانت حلما للقطاع الخاص"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة في المرحلة الحالية تسعى لدعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتولي القيادة في الفترة المقبلة والأهم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "دخلنا بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار وأخذنا قرارات كان يحلم بها القطاع الخاص في مناخ الاستثمار.

وأوضح، أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي كان بداية انطلاقة في تفعيل العديد من القرارات.