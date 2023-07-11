تنتهي الاثنين المقبل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة شديدة الحرارة بداية من يوم الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم، أن الحرارة خلال هذه الفترة ستتراوح على القاهرة بين 37 و38 درجة، بينما تكون المحسوسة 40 درجة، وتسجل الحرارة على المناطق الجنوبية بين 41 وحتى 44 درجة، وتصل المحسوسة لـ 45 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36 درجة، وأشارت إلى أن الإحساس يكون بحرارة أعلى من المعلنة نتيجة الرطوبة المرتفعة، وهي التي تجعل فارقا بين الحرارة المعلنة والمحسوسة.

وأوضحت أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض درجات الحرارة، ونشعر به أكثر في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

ونصحت غانم، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة والتي تكون بين 12 ظهرا حتى الـ 4 عصرا، وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشارع، بجانب التواجد في مناطق جيدة التهوية لتقليل ارتفاع نسب الرطوبة.