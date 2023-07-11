وزير النقل يعلن استعداده لسحب الثقة منه.. ويطالب نائبين بعدم مغادرة القاعة

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعداده لسحب الثقة منه من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وهاجم النائبين عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

وناشد كامل الوزير وزير النقل فى الجلسة العامة للبرلمان النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري بعدم مغادرة قاعة النواب قائلا: أرجو من النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري عدم مغادرة القاعة، لأني هقولهم كلام عن القرض أما يكون كلامهم صحيح ووقتها هخرج من هنا وأقدم استقالتي، أو تعدلوا مفهومكم لو هذا المشروع ليس استثماريا وعائده بالدولار يبقي أنا ما عرفتش أوضح، ولو كلامي صح يقولي فى الآخر أنت كلامك صح".

وتابع كامل الوزير: "إذا لم أوضح للنائبين أهمية المشروع وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس واتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع فعليهما توضيح ذلك".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "سبب سرعة طلب مناقشة القرض، لأهميته لأنه مشروع للغلابة الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة، القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى أنت بتمثلهم".

و تابع الوزير: المشروع أحد أهم الممرات اللوجستية التى قررت الوزارة تنفيذها لأنها ضرورية للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي، القاهرة - الاسكندرية ويربطهما خط سكك حديد بشتيل- ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم، والتكلفة بلغت 9 مليارات جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري والوحدات المتحركة والآلية، ويتم استيرادها وهنفذها فى مصر قريبا".

وقال وزير النقل إن إجراءات القرض لم تنته وننفق من أموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك، فردنا أن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة المصرية.

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: "أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذى تقدم به الوزير".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والموقعة بين بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي عن مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يستهدف تخفيف الضغط على شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.