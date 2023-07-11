انتشال جثة طفل غرق بشاطئ بورسعيد واستمرار البحث عن الثاني.. صور

نجحت جهود رجال شرطة المسطحات المائية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، في انتشال جثة طفل غرق بشاطئ بورسعيد بينما تتواصل الجهود للبحث عن طفل مفقود ثاني.

وتواجد اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على شاطئ بورسعيد للإشراف على عملية البحث عن الطفلين.

حُرر محضر بالواقعة وجاري نقل جثة الطفل محمد سامي سلامة منصور 15 عامًا، من قرية البصراط في المنزلة، إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، بينما يجرى البحث عن الطفل المفقود الثاني.

وشهدت شواطئ محافظة بورسعيد، أمس الاثنين، إنقاذ 7 أشخاص من الغرق، بينما فُقد طفلين، وذلك في ظل ارتفاع أمواج البحر وتواجد تيارات مائية شديدة.

وأشار إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، إلى أنه لديهم تعليمات بالأمس من رئاسة مجلس الوزراء بعدم نزول المواطنين إلى البحر اليوم نظرا لارتفاع الأمواج والتيارات المائية الشديدة، وأنه كان يتواجد أشخاص من المنزلة دفعتهم الأمواج إلى عمق البحر فتوجه المنقذين إليهم وتمكنوا من إخراج 5 بينهم فتاة، وبعد خروجهم بنصف ساعة أخبروا المتقذين بوجود اثنين منهم مازالوا داخل البحر لم يشاهدهم المنقذين، وجرى رفع الرايات السوداء على أبراج المراقبة بطول الشاطئ، وتوجه الشباب الخمس إلى قسم الشرطة العرب لتحرير محضر بالواقعة، وذلك قبل أن تنتشل الأجهزة المعنية جثة الطفل الأول منذ دقائق.

received_1005792140560868

FB_IMG_1689061184942

FB_IMG_1689061193476