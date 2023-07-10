شاهد وتعرف على أبرز ابتكارات المزارعين بمصر القديمة

عرفت مصر القديمة أقدم وأفضل حضارة عرفها التاريخ، حيث تقدم المصري القديم في شتى المجالات منها الزراعة والصناعة والتجارة وعلوم الفلك والفضاء والهندسة والطب ولم يجهل المصري القديم بشىء وترك المصريين القدماء الكثير من الاثار العظيمة التي يتحدث عنها العالم حتى الآن وبالرغم من مرور الاف السنوات ولا يعرفون كيف تم صنع تلك الاثار وكم اين اتت الدقة في تنفيذها.

وفي مجال الزراعة اخترع المصري القديم وابتكر الكثير من الادوات المتقدمة والحيل التي مازالت تستخدم حتى وقتنا هذا في مجالات الزراعة، ومن بعض تلك الاختراعات:

-البستنة:

كانت الاسم الرسمي الخاص بالممارسة القديمة لرعاية المحاصيل في الأراضي، بحيث يقوم المزارع بتجهيز جزء من الأرض الزراعية من أجل زراعة البذور، الدرنات أو العقل، وهو يميل للسيطرة على الحشائش، وحمايتها من الحيوانات المفترسة والبشر، وفيه يتم حصاد المحاصيل الزراعية ومعالجتها إلى جانب تخزينها عادة في حاويات أو هياكل خاصة.

وقد يتم استهلاك بعض المحاصيل، والتي في الغالب ما تكون جزءًا كبيرًا أثناء موسم النمو، ولكن أحد العناصر الهامة في البستنة هو المقدرة على تخزين الطعام للاستهلاك، التجارة وكذلك للاحتفالات في المستقبل، وتتضمن الأدلة الأثرية التي تؤكد على ممارسات البستنة (حفر التخزين، بعض الأدوات مثل المعاول والمنجل، مخلفات النباتات على تلك الأدوات، التغيرات في بيولوجيا النبات التي تؤدي إلى التدجين).



-زراعة الأراضي الرطبة:

نظام زراعة حقل (تشينامبا) عبارة عن أسلوب للزراعة الحقلية المرتفعة وهو أكثر ما يناسب الأراضي الرطبة وهوامش البحيرات، وتم عمل تشينامبا عن طريق استخدام شبكة من الحقول الضيقة والقنوات، والتي تم إنشاؤها وتحديثها من طين القناة الذي يحتوي على المواد العضوية بكثرة.



-الزراعة المختلطة:

تعرف بأسماء مثل (الزراعة المشتركة أو الزراعة البينية)، وهي واحدة من أنواع الزراعة التي تشتمل على زراعة محصولين أو أكثر في الوقت ذاته وفي المجال نفسه، وبخلاف الأنظمة أحادية الثقافة التي تسود الزراعة في اليوم الحالي، فإن الزراعة المختلطة تقوم بتوفير عددًا كبيرًا من الفوائد، مثل الجفاف، الإصابة والمقاومة الطبيعية لأمراض المحاصيل.



-زراعة الأخوات الثلاث:

عبارة عن أحد أنواع نظم الزراعة المختلطة، وهو يتكون من الذرة، الكوسا وكذلك الفاصولياء، بحيث تنمو تلك المحاصيل في نفس الأرض، ويتم زراعة الخضروات الثلاثة معًا، بحيث تعمل الذرة كدعم للفاصولياء، وكذلك تعمل الذرة والفاصولياء معًا في التحكم في الرطوبة من أجل الكوسا، أما الكوسا فتعمل على منع الأعشاب الضارة.



-المحراث:

هو أداة يجرها الثور، أي أنهم كانوا يستخدمون قوة الثيران من أجل سحب المحراث، وهذا الاختراع أحدث ثورة في الزراعة، وما زلنا نستخدم النسخ الحديثة من هذا الاختراع المصري من قبل المزارعين في البلدان النامية حول العالم.



-المنجل:

عبارة عن نصل منحني، يتم استخدمه من أجل قطع وحصاد الحبوب، مثل القمح والشعير.



-الري:

قام المصريون باختراع القنوات وخنادق الري حتى يتم تسخير الفيضانات السنوية لنهر النيل وتوصيل الماء إلى الحقول البعيدة.



-الشدوف:

عبارة عن عمود موازنة طويل له وزن من جهة ودلو من الجهة المقابلة، ويتم ملأ الدلو بالمياه ويرفع بسهولة ثم يتم تفريغه على أرض مرتفعة.



-ورق البردي:

يرجع الفضل للمصريين القدماء في إختراع صناعة ورق البردي والتي استخدمتها العديد من الشعوب، والبعض منها ما يزال يستخدم حتى يومنا هذا.



-التقويم:

كانت أهمية التقويم لدى المصريين القدماء في أنهم يعرفون من خلاله متى سوف يبدأ موسم فيضان النيل السنوي، بدون معرفتهم هذا، سوف يتعرض نظامهم الزراعي بأكمله إلى الخطر الشديد، ولذا قبل آلاف السنين بدأوا في استخدام التقويم، والذي ما زلنا نستخدمه حتى يومنا هذا مع بعض التعديلات.

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الشادوف