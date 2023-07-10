تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية في الدوري

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، التشكيل الرسمي، لمواجهة الداخلية، بعد قليل على استاد السويس الجديد، لحساب منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

ويقود محمد الشامي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي، هجوم الإسماعيلي في التشكيل لذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي.

خط الوسط: سيرجي اكا، عماد حمدي، محمد حسن.

خط الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.

تشكيل الإسماعيلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو – أحمد محسن – محمد نصر – كريم عرفات – كريم الديب – مروان حمدي – محمود الشبراوي – عمر الساعي – ياو أنور.

ويدخل الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.