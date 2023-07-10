مستقبل وطن ينظم ندوة تحت عنوان “الجمهورية الجديدة وإنجازات الرئيس”

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالزرقا بدمياط ندوة تحت عنوان “الجمهورية الجديدة وإنجازات الرئيس، برئاسة اسماعيل عيسي امين التدريب والتثقيف، وامين التنظيف الاستاذعلي النجار.



شارك في الندوة اللواء محمدعبدالمحسن رئيس مركز ومدينة الزرقا بالنيابه عن الاستاذه الدكتوره منال عوض محافظ دمياط وعدد كبيرمن الاهالي.

وتناولت الندوة الحديث ان المبادئ التي تسعي لها القيادة السياسية في ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة في توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين وهو مايحدث الان من مشروعات تتم علي أرض الواقع لصالح المواطن ومبادرات رئاسية عديدة من ضمنها مشروع حياة كريمة والذي نقل الريف المصري لمرحلة من الحداثةوالتقدم ومبادرة ١٠٠مليون صحة ومعارض للسلع المخفضة في كل المحافظات وغيرها من المبادرات التي اطلقتها الدولة لكي تحقق كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة المجالات .

وتناولت الندوة الحديث عن إلانجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ تولية الرئاسة حتي الآن والنقلة المشهودة التي تعيشها مصر من تطورات استطاع من خلالها الرئيس ان ينقل مصر في الطريق الصحيح بعد محاولات فاشلة لجماعة الاخوان الإرهابية لخطف مصر واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ينفذها لتصبح الآن في تقدم وإزدهار وتمضي قدما نحو التقدم والريادة من جديد في كافة القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.