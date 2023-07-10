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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تنتقد سياسة فرض العقوبات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عليها

ناصر كنعاني
ناصر كنعاني
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انتقدت السلطات الإيرانية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي استمرارهم في سياسة فرض العقوبات على إيران، معتبرة أن إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد على تلك السياسات.

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، السفير ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي له اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، أن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية ودول التكتل الأوروبي إلى سياسة فرض العقوبات على إيران سلوك غير قانوني وانتهاك لحقوق الشعب الإيراني وحقوق الإنسان بشكل عام.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، عن كنعاني قوله، إن واشنطن ودول أوروبا فشلوا في إخضاع الأمة الإيرانية، بعد أن انتهجوا سياسة الضغوط القصوى منذ الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم "الاتفاق النووي".

ونقلت عن كنعاني قوله: "دول أوروبا فشلت كما فشلت أمريكا في الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".

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