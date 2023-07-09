سيباستيان ماركو تورك يكتب: مقتل نائل والروابط الأساسية للمجتمع الفرنسى.. القضية تمثل الانعكاس المنطقى للانحطاط الذى يمر به المجتمع الغربى

الأحد 09/يوليو/2023 - 06:28 م

الموت المأساوى للشاب نائل هو حدث لا يمكن فهم تأثيره النفسى إلا من خلال هذا الشعار والعديد من المفاهيم المتشابكة. وفى الواقع، فإن الغالبية العظمى من المواطنين لا يجدون أنفسهم أبدًا فى موقف يضطر فيه ضابط الشرطة إلى تهديدهم بسلاح نارى.. إنها حقيقة لا نعرفها عادة إلا من خلال السينما وهذا الشاب لم يختبر بعد هذا الواقع المخيف. ومع ذلك، هذه ليست سوى بداية اللغز النفسى. من خلال تفاعلاته السابقة مع سلطات إنفاذ القانون، كان يجب أن يكون لدى الشاب بعض الفهم لسلوكهم فى المواقف الحرجة، وأن يعرف أنهم لا يحملون أسلحة بدون سبب.

عندما وضع الشرطى نفسه أمام الزجاج الأمامى لسيارة ليموزين مرسيدس- بنز الصفراء، مشيرًا مسدسه إلى نائل، كان ينبغى على الأخير أن يفهم خطورة الموقف وأن ضابط الشرطة يجب أن يكون تحت ضغط شديد لكى يقوم بذلك علاوة على ذلك، عرض موقع الشرطى عليه رؤية واضحة للسيارة من الداخل، تمامًا كما كان نائل يرى الضابط بوضوح وبالتالى كانوا على اتصال بصرى مباشر.

ومع ذلك، فإن ما يتحدى الفطرة السليمة هو ما حدث بعد ذلك.. كيف يمكنه تشغيل السيارة بينما كان شرطى يمسكه تحت تهديد السلاح؟ والأسوأ من ذلك أنه كان بإمكانه سحق الشرطى.. لماذا لم يتوقع أنه قد يضع الشرطى فى موقف يجبر فيه على إطلاق النار؟ لا يوجد سوى إجابة منطقية واحدة على هذا السؤال؛ لم ير نائل الشرطى كممثل للقانون، كشخص مفوض من قبل الدولة للحفاظ على النظام. المفاهيم الثلاثة الأساسية للتعايش داخل المجتمع: الدولة والنظام والأشخاص المرخص لهم بالحفاظ عليها، لا تعنى شيئًا بالنسبة له.

سيحدد التحقيق ما إذا كان هذا الجهل نتيجة تعاطى المخدرات التى أثرت على قدراته العقلانية فى اتخاذ القرار وفى تحليلنا، نفترض أن الأدوية لم تؤثر على قراره القاتل؛ لذلك يبدو أن نائل نفسه، فى حالة المسئولية الكاملة، اتخذ هذا القرار لأنه لم يعترف بالسلطة، ولا الشرطى الذى كان يرمز لها ويمكننا مقارنته برواية مورسو الحديثة، بطل الرواية الغريبة لألبرت كامو عن العبثية. بالنسبة له، ليس لأى سلطة أى معنى، سواء كان إلهيًا أو بشريًا. إنه نوع من التوحد الاجتماعى: تنتهى القصة بوفاته، ببساطة لأنه غير مدرك للروابط الأساسية التى تشكل المجتمع. يثير هذا سؤالًا: هل كان مثل هذا الحدث ممكنًا فى فرنسا فى عهد شارل ديجول أو جورج بومبيدو؟ الجواب لا: فى ذلك الوقت لم تحدث مثل هذه الأمور.

ويروى السفير السلوفينى السابق فى باريس، البروفيسور أندريه كابودر، فى كتاب كيف حاول، فى عام ١٩٦٥، سرقة كتاب لسورين كيركيجارد من مكتبة فى نانسى. وكتب، واضعًا نفسه فى صيغة الغائب: «لقد منعه البائع ومالك المكتبة من ارتكاب فعلته. طارد أندريه فى الشارع، مذكرًا إياه بدفع ثمن الكتاب. لم يكن الثمن باهظًا، فقط ثلاثة فرنكات، لكن يكفى لاستدعاء الشرطة. فى أيام فرنسا تحت حكم ديجول، كانت الشرطة لا تعرف الرحمة تجاه اللصوص». هذه الجملة الأخيرة تقول الكثير عن هذه الفترة. إذن ما الذى حدث وأدى إلى تعطيل القانون والنظام فى المجتمع؟ الجواب بسيط: إنه نتيجة الثورة الأنثروبولوجية الأكثر تدميرًا فى التاريخ الحديث، ثورة ١٩٦٨، والتى كانت قائمة على الماركسية من ناحية ومسلمة المجتمع الاستهلاكى من ناحية أخرى.

نشير هنا إلى أحداث مايو من ذلك العام، عندما اضطر شارل ديجول إلى الانسحاب إلى ألمانيا لضمان سلامته. حتى لو هدأ الوضع فى فرنسا - وفى أوروبا - لاحقًا، بدأت ثورة ٦٨ فى تحول البنية الاجتماعية الراسخة، أو بشكل أدق فى التسلسل الهرمى. أراد ثوار ذلك الوقت تفكيك الحضارة وبنيتها المجتمعية. كانت السلطة هى الأساس، ولهذا السبب تعاملوا معها أولًا. لذلك قوضت الثورة بشكل خطير هذا العمود. على سبيل المثال، وضع الطالب على قدم المساواة مع المعلم. وبالمثل، فقد قوضت السلطة الأبوية: كان شعار «والدى رائحته كريهة» من بين أكثر الشعارات شعبية فى ذلك الوقت. اليوم، يحكم الأطفال العالم ويعطون الأوامر لوالديهم! خذ على سبيل المثال الناشطة جريتا ثونبيرج Greta Thunberg، التى أصبحت متخصصة فى كل شيء. لقد انتفضت ثورة عام ٦٨ أيضًا من سلطة السياسيين وتبع كل ذلك نتائج غير مشجعة للغاية: فى الماضى، جسدت الطبقة السياسية فى الغرب الفكرة الملكية، فكرة الملوك، المتكيفة مع الظروف المختلفة.. واليوم اختفت تقريبا هذه الفكرة.



هناك استثناءات بالطبع، لكنها تثبت القاعدة فقط والسمة الملكية هى أن صاحب السيادة لا يسعى وراء مصلحته الخاصة، بل مصلحة المجتمع. خذ على سبيل المثال الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، التى توفيت فى سبتمبر ٢٠٢٢، كانت آخر ملوك المدرسة القديمة ويمكننا أن نتذكر الأشياء التى لا تعد ولا تحصى التى فعلتها لبريطانيا. ومع ذلك، سيكون من الصعب العثور على أى شيء فعلته لنفسها ومن ناحية أخرى، فإن أبناءها قصة مختلفة تمامًا.. إنهم مشهورون بمغامراتهم اللاذعة الفاضحة وينتمى أصغر أحفادهم إلى هذه الفئة من المشاهير حيث كل شيء مكرس للترويج الذاتى، مما أدى إلى أنانية لا تضاهى. هل يهتمون بالمملكة؟ ميجان مركل والأمير هارى وثقل التاج؟ إنه بالفعل تناقض لفظى.

ما الرابط بين ما حدث مع نائل والتعليقات السابقة؟ وخلص إلى أن هذا الشاب البائس لم يعترف بأسس المجتمع الغربى والفرنسى، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون والنظام والسلطة. هل النخبة السياسية فى السلطة تحترمهم؟ لا يمكن أن تكون الإجابة بالإيجاب. أكد جان لوك ميلينشون - فى سياق آخر بالطبع - أن الشرطة حاضرة للقتل.. دعها تقتل. فيما يرىى ميشيل أونفراى أن الفوضى الحالية تناسبه لأنه يطمح لرئاسة الجمهورية. رجل دولة تفضله الفوضى؟ تناقض جديد. لكن ليس الوحيد. غالبية السياسيين، المفترض أن يدافعوا عن القانون والسلطة، فعلوا العكس. قاومت هذه المبادئ بعدم إدانتها لأعمال الشغب التى حولت أجزاء من فرنسا، بما فى ذلك المكتبات (فى مرسيليا) والمكتبات (فى نانت)، إلى أنقاض. جزء بسيط من الطبقة السياسية، الوطنية والأجنبية (مثل الحزب الألمانى Die Linke، على سبيل المثال)، حتى أيد هذه الأعمال. كيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك، فى حين أن الكثيرين مشبعون بإيديولوجية ثورة ٦٨ القائمة على رفض السلطة؟

وفى الحقيقة، يتضح هذا إذا قارنا أعظم رجل فرنسى فى التاريخ الحديث، شارل ديجول، بالرئيس الحالى. إذا كان الأول يمثل شخصية الأب وكان بالتالى «أبو الأمة» كلها، فإن الثانى هو تجسيد نقيضه ويتصرف مثل المراهق الأبدى أو الصبى الأبدى.. لا يمكن لهؤلاء الأفراد تحمل مسئولية بلد ما.. وأظهرت الأحداث الأخيرة أن إيمانويل ماكرون ليس على مستوى وظيفته وبالتالى يجب أن يستقيل.

جان لوك ميلينشون تروتسكى قائم على الماركسية أيديولوجيا. فى مايو ١٩٦٨، انضم إلى ثانوية روجيه دو ليسل Lycée Rouget-de-Lisle فى Lons-le-Saunier وهناك أسس نفسه كواحد من قادة الحركة الطلابية، حيث أظهر شغفًا كبيرًا وحسًا جيدًا للتنظيم. وفى وقت لاحق، التحق كعضو فى اتحاد الطلاب الشيوعيين. وفى الانتخابات الأخيرة، جمعت برنامجه السياسى (NUPES) بين الحزب البيئى وحزب الخضر والأحزاب الشيوعية والاشتراكية فى فرنسا. وفى الواقع، ميلينشون هو ضد ركيزة الحضارة التى هى مفهوم السلطة ويبلغ من العمر ستين عاما وفى هذا، يتعاطف مع الرئيس الحالى. كلاهما يشكل قوة فى فرنسا. ويشكل معه أقوى مجموعة فى البرلمان. وبالتالى، يشترك الحزبان اللذان يشكلان الأغلبية فى حقيقة معارضة قيم الغرب. الثالث، التناقض اللفظى المذهل. وإذا كانت الماركسية تقود ميلينشون هناك فى مشتقاتها ما بعد الحداثة، فقد وصل ماكرون إلى هناك بطريق آخر مختلف تمامًا. انطلق إلى السياسة برأس المال، بعد أن كسب أول مليون بفضل روتشيلد. لقد جعله المال من العولمة التى لا تمثلها فرنسا، الكيان الأساسى للحضارة، الكثير. ثقافته، على سبيل المثال، يعلن عدم وجودها. وغنى عن القول، أن كلاهما لديه وسائل الإعلام الفرنسية إلى جانبهما، بدرجة شبه مطلقة.

أكد ميشيل أونفراى أنه لا يوجد فرق عمليًا بين ميلينشون والرئيس الفرنسى الحالى: «ماكرون وميلينشون يدافعان عن نفس الشيء. الأممية. إنهم يدافعون عن كراهية فرنسا. إنهم يدافعون عن الهجرة الجماعية. الهجرة، وجد ميلينشون أنها جيدة جدًا، أرباب العمل والاشتراكيين على حد سواء. «

وفى النهاية، الاستنتاج يفرض نفسه.. قضية نائل هى الانعكاس المنطقى للانحطاط الذى يمر به المجتمع الغربى، وخاصة المجتمع الفرنسى. هل يمكنك أن تتخيل شارل ديجول يقول إن الثقافة الفرنسية غير موجودة؟ هل يمكن أن ترى فرانسوا ميتران يتم ذكر أفعاله ومقولاته المأثورة فى كتاب عن صورته الرسمية؟ هل يمكنك أن تتخيل ماكرون ومعه كتاب؟ كل هذه الأسئلة تخفى الإجابة على وفاة الشاب نائل فى نانتير.. لقد فككنا الآليات الاجتماعية الأساسية ونتعجب الآن من الفوضى الناتجة.. يا له من عمى حقيقي! سيكون هناك المزيد من كل ذلك فى المستقبل.

معلومات عن الكاتب:

سيباستيان ماركو تورك.. أستاذ جامعى، دكتوراه فى الآداب من جامعة باريس السوربون باريس 4… يتناول زوايا معينة فى قضية مقتل الشاب نائل.



