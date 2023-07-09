ميريام مايسترونى تكتب: الاعتدال وانتقال الطاقة والنمو البيئى.. خارطة طريق ما بعد «كيوتو» أدت إلى ظهور نظرية «3X20» الشهيرة

الأحد 09/يوليو/2023 - 06:17 م

إن الاعتدال فى استخدام الطاقة تعتمد فى جوهرها على تعديل جميع السلوكيات التى تؤثر على استهلاك الطاقة وهذا الاعتدال يجعل من الممكن اجتياز الشتاء بشكل يرضى ويوفر راحة كبيرة للجميع. ومع ذلك، لا يمكن فرض هذا المبدأ إلا إذا كانت عنصرًا أساسيًا فى القائمة العالمية لكفاءة الطاقة. ومن الواضح أن هذا الهدف أوسع بكثير، ويتعين تحديده بدقة حتى يتم بناؤه على أساس فهم مشترك من قبل مختلف البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.. وهذا أيضًا أحد المشاريع الرئيسية الجارية التى يجب العمل على تسريعها.

قبل مواصلة تحليلنا لهذا الموضوع بالذات، ربما يكون من الضرورى أن نتذكر أنه اليوم، واحد من منزلين يعتبر «مستهلك مفرط» للطاقة وبنسب بالغة الأهمية وعرفنا منذ النصف الثانى من العقد الأول من القرن الحادى والعشرين أن المنزل المصنف فى الفئة G - أسوأ فئة من حيث كفاءة الطاقة وبالتالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وهذا يشير إلى مستوى استهلاك أعلى بتسع مرات من المنزل المصنف فى الفئة (أ).

وتم مؤخرا إطلاق سلسلة من الإجراءات لجعل هذا المنزل غير مناسب للبيع أو الإيجار، أو حتى فى بعض الأحيان للسكنى، فى السنوات القادمة وفى الحقيقة، الإسكان الذى يوصف بأنه ذو أداء ضعيف للغاية ويتم وضع المشكلة برمتها على العملاء والمستخدمين. ويتعلق هذا بما يقرب من نصف المساكن فى فرنسا (حوالى ١٥ مليونا) وبشكل أعم فى أوروبا (حوالى ١٠٠ مليون مسكن معنى بهذا الأمر). وتتجاوز هذه المسألة ملف الإسكان وحده لأنها تتعلق أيضًا بالمبانى الجماعية الخاصة والعامة.

وبالتالى قد يكون من المناسب أن نرى فى بداية الإجماع حول الاعتدال فى استخدام الطاقة دعوة للتفكير فى المشكلة رأسًا على عقب مع إنشاء اتحاد أوروبا لكفاءة الطاقة)... ولا شك أيضًا فى أوروبا المهتمة بالبيئة (اتحاد الطاقة وكفاءة الطاقة والبيئة).. أوروبا للجميع، حيث سيتم الاعتراف بالجميع واحترامهم فى دورهم «كمواطن - مستهلك فاعل».

ويعد هذا التطوير ضروريًا لتسجيل التوفيق بين العرض والاستخدامات، حيث يلتزم الموردون، من ناحية، بمساعدة عملائهم على تقليل الاستهلاك، ومن ناحية أخرى، المستخدمون الذين أصبحوا عملاء بمرور الوقت «مستهلكون فاعلون ومنتجون». وفى النهاية، فإنها تشكل «رواسب موفرة للطاقة» يجب استكشافها و«إنتاجها».

فرصة لضرب ٤ عصافير بحجر واحد!

تتمثل الميزة الأولى فى تسجيل ظهور ممثل استهلاكى أوروبى «مواطن إيكولوجي» قادر على استعادة جزء من طاقته فى متناول اليد والتعرف عليه فى هذا المنصب، خاصة أنه كان قادرًا على الاستجابة فى الوقت الحاضر عندما تم استدعاؤه، فى بداية شتاء عام ٢٠٢٢، عندما كان الأوروبيون جميعًا يخشون المعاناة من نقص وانقطاع التيار الكهربائى بسبب انتهاء شحنات الغاز الروسى إلى أوروبا. إنها أيضًا طريقة رائعة لإنشاء ديناميكيات معاملات جديدة من العميل إلى الشبكة، والعكس صحيح.

الميزة الثانية هى البدء فى التفكير بشكل مختلف، ربما لم يكن ألبرت أينشتاين مخطئًا عندما قال «لا يمكننا حل المشكلات على نفس مستوى الوعى الذى كنا فيه عندما واجهناها لأول مرة».

ستكون هذه أيضًا فرصة للانخراط فى حوار بناء أكثر حول توقعات مزيج الطاقة فى المستقبل، لأنه من خلال إشراك المواطنين الذين تمكنوا من إظهار أنفسهم على أنهم متفاعلون وأن يكونوا جزءًا من الحل فى مكانهم الصحيح، فإننا نقترب بالتالى مسألة القبول الاجتماعى بشكل بناء أكثر، من خلال مراعاة النقاط الإيجابية وعيوب كل طاقة بشفافية، وبالتالى، أفضل الطرق لجعلها تتعايش أقرب ما يمكن من الموارد المحلية.

الميزة الثالثة هى دمج آفاق الاستهلاك بنسبة ١٥ إلى ٣٠٪ أقل فى قطاع الإسكان والبناء، وهو قطاع يمثل ثلث الانبعاثات (أى ٤ إلى ٩٪ من المزيج)، مما يزيد من توفير الطاقة لعنصر ما. فى حد ذاته من مزيج الطاقة، من خلال إظهار «الطاقة الخامسة»، تلك التى لا نستهلكها!

الميزة الرابعة، أخيرًا، هى معالجة أو تعزيز مشروع إزالة الكربون من خلال تبسيطه والسماح للجميع «بأداء دورهم» ومن الواضح أن الطاقة غير المستهلكة هى تلك «المنتجة» محليًا والتى لا تنبعث منها أى مكافئ ثانى أكسيد الكربون.

فى الواقع، فى سياق حالة الطوارئ لخطة الطاقة الأوروبية «RePower EU»، فهى أيضًا طريقة لزيادة فرص نجاح المرحلة الأولى لعام ٢٠٣٠ (حزمة الطاقة الأوروبية المعروفة باسم «FitX٥٥") من خلال إعادة trifecta بالترتيب الصحيح. فى الواقع، أدت خارطة طريق ما بعد «كيوتو» إلى ظهور نظرية «٣X٢٠» الشهيرة - نتيجة جهد حقيقى للتسويق الاقتصادى، وهى حقيقة نادرة بما يكفى للتأكيد عليها- والتى أصبحت العمود الفقرى لـ الطاقة السياسية فى العقد الماضى.

كانت هذه المعادلة المزعومة «٣X٢٠» طريقة بسيطة لتذكر أن الأمر يتعلق بخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لدينا بنسبة ٢٠٪، وزيادة حصة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ٢٠٪ كحد أدنى (الأهداف منذ مراجعة إلى حد كبير إلى الأعلى بواسطة حققت معظم الدول الأوروبية وأكثر أو أقل)، وأخيرًا، خفض استهلاكنا للطاقة بنسبة ٢٠٪ على الأقل.



ومن الغريب أن توفير الطاقة جاء أخيرًا لأن قضية ثانى أكسيد الكربون كانت تتعلق فى المقام الأول بالصناعات، منذ ذلك الحين، مرت عملية التراجع عن التصنيع، ولم يعد من الممكن تحقيق النتيجة بدون المواطنين، خاصة وأن مسألة القيمة وارتفاع أسعار الطاقة، المتورطة فى ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية، وكذلك فى حماية الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أصبحت قضايا حساسة وبالتالى من الأولويات.

وفى الحقيقة، إنها مسألة استعادة سيادتنا فى مجال الطاقة من خلال تسريع تنفيذ سياسة مشتركة لكفاءة الطاقة والتى ستبدأ بالرابط الأول: الاعتدال، ولكن يجب نشرها من خلال تضمين تجديد الطاقة فى المساكن، والإدارة الذكية للاستهلاك، والإنتاج اللامركزى أقرب ما يمكن للعملاء من جزء من الإنتاج (لا سيما من خلال الاستهلاك الذاتى للطاقة الشمسية)، والتنقل الكهربائى والمشترك.

وتقتضى حوكمة الطاقة الجديدة أن توضح بأكثر الطرق ملائمةً المستويات الأربعة للجهات الفاعلة المشاركة الآن فى معادلة الطاقة، وهى: المستوى فوق الوطنى (الاتحاد الأوروبي) والمستوى الوطنى (المركزي)، والمستوى المحلى (الإقليمى اللامركزي)، والمستوى الذى يتعدى الطابع المحلى.

ومؤخرا أطلقت المفوضية الأوروبية، من خلال تقديم خطة RePowerEU فى ٨ مارس ٢٠٢٣، استراتيجية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى بمقدار الثلثين فى عام واحد وحددت هدف القضاء التام على الاعتماد على الوقود الأحفورى الروسى بحلول عام ٢٠٣٠. كما ترى المفوضية أن حشد العديد من القوى الدافعة لسياسة الطاقة، بما فى ذلك ثلاثة عوامل أساسية، وهى تنويع موارد الاتحاد (وهى فكرة تاريخية مهيمنة فى أسواق الطاقة ولكنها تم نسيانها إلى حد ما منذ الثمانينيات)، وتسريع الاستثمارات الضخمة فى الطاقات المتجددة (وهى قضية هى الآن تحت السيطرة حتى لو كان من الضرورى تحسين التشغيل والتطوير) وأخيرًا، تسريع سياسات كفاءة الطاقة التى يبدو أنها اكتسبت أخيرًا خطاب النبالة الخاص بها.

السؤال الآن «كيف؟"

فى العديد من الدول الأوروبية المختلفة تم نشر أدوات سياسة الطاقة بشكل مختلف تمامًا وفعالية تلك الأدوات لا تزال ضعيفة ولا يمكن ان تكون مقياسا حقيقيا ونحن عموما لا نزال فى منطق الالتزامات بالوسائل أكثر من منطق النتائج. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد ارتباط مباشر، على المستويين الأوروبى والوطنى، بين مختلف أدوات تحسين الطاقة وأدوات القياس والتزامات الأداء المتواضعة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الموارد الموجهة نحو أسواق كفاءة الطاقة أقل من حجمها المالى ومن حيث توافر العمالة المطلوبة للوظائف ذات القيمة المضافة والوظائف المحلية وغير القابلة للنقل. أما فيما يتعلق بالابتكار، لا تزال العديد من الموضوعات بحاجة إلى المعالجة.

ومع كل هذه العناصر، فإن أوروبا لها السبق فى هذه الموضوعات؛ لقد عرفت كيفية ترسيخها فى ظل قيود مخاطر النقص خاصة أنها الآن مسألة تحويل الاختبار.. ومن يدرى، فعندما يتم إنشاء سياسة الاعتماد على كفاءة الطاقة؛ يتم تطبيقها فى كافة الدول الأوروبية التى تعتمد فقط على استهلاك الطاقة!

معلومات عن الكاتبة:

ميريام مايسترونى.. رئيسة مؤسسة E5T المكرسة لنقل الطاقة.. والمدير السابق لشركة Primagaz ومؤسس شركة EDE.. ومن أفضل الخبراء الفرنسيين فى قضايا الطاقة البيئية.. تواصل سلسلة مقالاتها عن قضايا الطاقة وارتباطها بالوضع البيئى.

