اليوم.. "خطة النواب" تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لوزارة التموين

تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعاتها من اليوم الثلاثاء، حتي الخميس هذا الأسبوع بمناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لعدة جهات.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية - والهيئة العامة للسلع التموينية - والهيئة القومية لسلامة الغذاء - والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - عن العام المالي 2024/2025.

وتعكف اللجان النوعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، كل لجنة فيما يخصها من اللجان والهيئات لكتابة تقريرها النهائي قبل عرض مشروع القانون على الجلية العامة لمجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي حوله.