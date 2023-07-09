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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الاقتصاد الفرنسي يأمل في أن يستثمر إيلون ماسك في فرنسا

برونو لومير
برونو لومير
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أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد عن أمله في أن يستثمر رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك في مشروع مستقبلي في فرنسا. 
وقال لومير، في تصريحات له اليوم في إطار الاجتماعات الاقتصادية المنعقدة في "إيه أون بروفانس" (جنوب فرنسا): "لدي آمال كبيرة في أن يقوم إيلون ماسك باستثمارات في فرنسا، إنه يعلم أننا نرحب به هنا في البلاد"، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة مرات الفترة الأخيرة. 
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاستثمار سيكون على وجه التحديد في قطاع البطاريات أو السيارات الكهربائية، أوضح لومير أن هناك "عدة خيارات على طاولة المفاوضات، وهو (ماسك) من يختار". 
في يونيو الماضي، أكد إيلون ماسك مرارًا اهتمامه بفرنسا والسوق الفرنسية، معتبرا أنه من المحتمل إقامة مشروع مهم في البلاد، دون تأكيد ما إذا سيكون مصنعا لإنتاج البطاريات الذي يأمل فيه الرئيس ماكرون. 
وفي قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية، التي عقدت في منتصف مايو الماضي، وعد الملياردير الأمريكي بأن شركته "تسلا" ستقوم "باستثمارات كبيرة في فرنسا".

فرنسا وزير الاقتصاد الفرنسي رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك السوق الفرنسية