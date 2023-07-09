أطعمة ومشروبات تزيد من الشعور بالقلق والتوتر

الصحة النفسية لأي شخص تتأثر بالنظام الغذائي الذي يتبعه وبالأطعمة التي يتناولها بشكل يومي فهناك أطعمة تزيد من القلق والتوتر.

وتوصلت مجموعة من الأبحاث والدراسات، إلى أن هناك أربعة أطعمة أساسية يعتمد عليها الكثير من المصابين بالقلق وقد تثير من حالة التوتر لدى الأشخاص ويجب استبدالها ووقف تناولها، وهذه الأطعمة هي:

1- المشروبات الكحولية

قد تبدو المشروبات الكحولية مهدئا للأعصاب، إلا أنها قد تكون ذات تأثير سلبي على الإماهة والنوم، وكلاهما قد يؤديا إلى ظهور أعراض القلق عند كبتها، ويغير الكحول مستويات السيروتونين والنواقل العصبية في الدماغ، مما يزيد القلق سوءًا وعندما يزول تأثير الكحول، قد تشعر بمزيد من القلق.

2- الكافيين

وفقًا لجمعية القهوة الوطنية، يشرب 62% من الأمريكيين القهوة يوميًا، ومتوسط الكمية اليومية تزيد قليلًا عن 3 أكواب لكل متناول للقهوة لكن طقوسنا الصباحية المفضلة قد تضر أكثر مما تنفع عندما يتعلق الأمر بالقلق ولا تؤدي المستويات العالية من الكافيين إلى زيادة القلق والعصبية فحسب، بل تقلل أيضًا من إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية التي تمنح الجسم شعورًا بالرضا، ما يسبب الشعور بالاكتئاب.

3- سكر مضاف مخفي

لا توجد وسيلة لتجنب السكر بنسبة 100%، لوجوده طبيعيًا في العديد من الأطعمة التي نفضل تناولها مثل الفاكهة لكن السكر المضاف يساهم في القلق العام وتتسبب السكريات المضافة في جعل نسبة السكر في الدم ترتفع وتنخفض بشكل منحنيات، وترتفع معها طاقتك أيضًا وتنخفض ويفرز الجسم الأنسولين للمساعدة في امتصاص الغلوكوز الفائض واستقرار مستويات السكر في الدم، لكن اندفاع السكر يجعل الجسم يعمل بجهد كبير للعودة إلى طبيعته، ما يتسبب في ارتفاع مستوياته وانخفاضها.

4- الكربوهيدرات المكررة

ارتبطت الكربوهيدرات المكررة بزيادة المخاطر لحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وهي الأطعمة المجردة من الكثير من الألياف والمغذيات الدقيقة ويبدو أن القلق يضاف إلى قائمة المشاكل الصحية التي قد ترتبط باستهلاك الكربوهيدرات المكررة ومنها الدقيق الأبيض، الأرز الأبيض، والخبز الأبيض.