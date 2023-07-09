ارتفاع طفيف في الناتج الصناعي بكوريا الجنوبية خلال مايو

ارتفع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة زيادة مبيعات التجزئة والاستثمارات في المرافق، وفقًا لبيانات معهد التنمية الكوري.

وأوضحت البيانات، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الكوري تجاوز أدنى مستوياته مؤخرًا على خلفية انتعاش قطاع التصنيع.

كما أشارت إلى أن الصناعة التحويلية تظهر بوادر على تحسن الانكماش.

من جهة أخرى، انخفضت صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصر التصدير الرئيسي في كوريا الجنوبية، بنسبة بلغت 28 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وسط انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

وارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء خلال شهر مايو بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، وذلك بعد الأداء القوي في قطاعين السيارات والرقائق، بعد أن سجلا نموًا بلغ 8.7 بالمئة و4.4 بالمئة على التوالي.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ9 على التوالي في يونيو، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات بشكل رئيسي، غير أن البلاد سجلت أول فائض تجاري منذ 16 شهرا وفقا لوزارة الصناعة.

وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.