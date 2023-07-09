ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تشكلت حملة مكبرة برئاسة السيد محمود بلاسي مساعد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إدارة تموين فاقوس لفحص الشكوى الوارد إلى المديرية والتي تفيد قيام صاحب ماكينة طحن غلال بناحية قرية جزيرة النص بمركز فاقوس بنخل الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية وإعادة تعبئته بشكائر على أنها دقيق سياحي ، وتم ضبط كمية من الدقيق مقدارها 25 شيكارة بكمية قدرها 1250 كجم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10736 جنح مركز فاقوس ضد صاحب الماكينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.