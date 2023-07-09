السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في الحشيش بإمبابة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الأحد، متهمين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالسجن المؤبد وتغريم كلًا منهما 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد.

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 15379 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 4714 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار والتعاطي مخدر «الحشيش»، بدائرة القسم وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن 812 كيس من جوهر الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتيىأمرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.