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الأحد 09 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صراع أوروبي للتعاقد مع "كابيتانو" المنتخب الأولمبي

إبراهيم عادل كابتن
إبراهيم عادل كابتن المنتخب الأولمبي
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تتصارع عدد من الأندية الأوروبية للتعاقد من النجم إبراهيم عادل، قائد المنتخب الأولمبي، ولاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وقدم إبراهيم عادل نجم بيراميدز مستوى رائعا مع المنتخب الأولمبي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ونجح فى قيادة الفراعنة الصغار لأولمبياد باريس 2024 والحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ودخل إبراهيم عادل دائرة اهتمامات أندية إندرلخت البلجيكي ونوردشيلاند الدنماركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن إندرلخت ونوردشيلاند الدنماركي من بين الأندية التى تحرص على الفوز بخدمات النجم المصري إبراهيم عادل، بعد أدائه مع منتخب مصر تحت 23 سنة. 

يذكر ان نادي بيراميدز رفض اكثر من عرض أوروبي وخليجي في الفترة الماضية للاستغناء عن خدمات إبراهيم عادل. 

ابراهيم عادل نادي بيراميدز أندرلخت البلجيكي المنتخب الاوليمبي