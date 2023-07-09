الأحد 09/يوليو/2023 - 11:59 ص

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد، 9 يوليو 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 74 جنيها وتصل إلى 76 جنيها للكيلو، منخفضا بنحو جنيها واحدا.

كما تراجعت الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 55 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 65 جنيهًا للكيلو وحتى 70، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 74 جنيهًا وحتى 76 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

وسجلت اسعار الفراخ المجمدة البرازيلي، نحو سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الكيلو و100 جرام، وسعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا، وسعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

اما بالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد سجل سعر كتكوت أبيض نحو 8 : 12 جنيه، وكتكوت ساسو نحو 10-11 جنيهًا.

واخيرا جاء سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 115 جنيهًا في المزرعة، و120 و125 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110 جنيهًات في المزرعة، وبين 115 إلى 125 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 118 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 122-130 جنيه.