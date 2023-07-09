إنقاذ 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين إثر انهيار أرضي بوسط الصين

الأحد 09/يوليو/2023 - 11:51 ص

ذكرت السلطات الصينية اليوم /الأحد/ أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضرب انهيار أرضي موقعا لبناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

ووقع الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، في موقع البناء في قرية يويهشان بمحافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا، أمس السبت، وتم إنقاذ خمسة أشخاص.

وقامت وزارة إدارة الطوارئ الصينية بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للكوارث الجيولوجية وأرسلت فريق عمل إلى الموقع لتوجيه التعامل مع هذا الوضع الطوارئ.

وأرسلت الوزارة الصينية 139 شخصا و32 مركبة من القوة الوطنية الشاملة للإنقاذ من الحرائق وفريق الإنقاذ الوطني لطوارئ سلامة الإنتاج، وبرفقتهم معدات مهنية إلى الموقع لتنفيذ عمليات الإنقاذ.