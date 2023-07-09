مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان محمد محمود في دورته السادسة عشر

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في حفل افتتاح دورته السادسة عشرة الفنان القدير محمد محمود، وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص والفنية بشكل عام .

وعبر الفنان محمد محمود عن سعادته بهذا التكريم قائلا: أنا سعيد لتقدير مجهودي في المسرح على مدار 40 عام، فأخيرا شعرت أن مجهودي لم يضع، واعتبر هذا التكريم تقديرا للمجهود الذي بذلته منذ تخرجي من معهد الفنون المسرحية ثم عملي في مسارح الدولة ومسرح القطاع الخاص كممثل مسرح محترف، حتى أصبحت مدير عام لثلاثة مسارح في مصر هي : المسرح الحديث ومسرح الطليعة والمسرح الكوميدي، واتمنى تصوير الأعمال المسرحية الجيدة لتوثيق مجهود كل الممثلين على خشبة المسرح، وأشكر الفنان والنجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري واللجنة العليا للمهرجان، لأنني أعتبر هذا التكريم رسالة من عند الله بأن هناك من يتابع مسيرتي ويقدر مجهودي في المسرح كممثل ثم كإداري.

من جانبه علق الفنان محمد رياض رئيس المهرجان قائلا: الفنان محمد محمود قامة فنية كبيرة وله تأثير كبير وتاريخ مشرف في المسرح، سواء كان على المستوى الفني أو المستوى الإداري، وهذا ليس قراري بمفردي ولكنه قراراللجنة العليا ايضا تقديرا لمشوار هذا الفنان الكبير، وهو تكريم مُستحق لفنان قدير أفني عمره في تقديم عشرات الأعمال المسرحية بكل حب وإخلاص، وبذل أقصى جهد ليكون ما قدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهوره على المسرح ، ورغم عطائه على مدار سنوات حياته إلا أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه، وكنت اتمنى أن تتاح لي الفرصة لتكريم عدد أكبر من المسرحيين الذين افنوا حياتهم من أجل المسرح، وهناك بالفعل اسماء كثيرة كانت مطروحة للتكريم، ولكننا في الآخر مرتبطين بعدد محدود من التكريم، وأتمنى تكريم باقي المسرحيين الذين أفنوا عمرهم على خشبة المسرح، وذلك في الدورات القادمة من المهرجان سواء كنت أنا رئيس المهرجان أو غيري.

يشار الى أن الفنان محمد محمود، ممثل ومخرج مسرحي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981، وحصل علي دبلوم الدراسات العليا فى مجال الإخراج عام 1985، وقدم للمسرح المصري الكثير من الأعمال ما بين مسرح القطاع العام والخاص منها علي سبيل المثال لا الحصر: مأساة الحلاج ، مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، وبهلول في إسطنبول، والصول والحرامي ، وراقصة قطاع عام، بالإضافة لمسيرته في السينما والتليفزيون الزاخرة بالأعمال المميزة.