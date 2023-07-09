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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها داخل مسكنها في عين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها، بعد شنق نفسها داخل غرفة نومها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس في مديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث، وسيارة الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر وقد شنقت نفسها داخل غرفة نومها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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