في ذكرى رحيل «فارس المُجددين».. أمسية فنية في حب كمال الطويل بقصر الأمير بشتاك

ينظم "صالون مقامات" بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 9 يوليو الجاري، أمسية فنية خاصة تحت عنوان "كمال الطويل فارس المجددين" وذلك في ذكرى رحيل الفنان كمال الطويل.

يستضيف الصالون الموسيقار زياد الطويل، والدكتور عمرو ناجى، والحديث عن مشوار الملحن الكبير كمال الطويل، وأهم محطاته الفنية.

يصاحب اللقاء فقرة غنائية أداء الفنانة أنغام مصطفى، التي تتغنى بمجموعة مختارة من أشهر ألحان كمال الطويل منها: أسمر يا سمراني، وبكره يا حبيبي، وبان عليه حبه، وبلاش عتاب، وليه خلتني أحبك، وصدفه، وعلى قد الشوق، وحياة عينيك.

يعد كمال الطويل رائدا حقيقيا في ميدان تجديد الموسيقى العربية والانطلاق باللحن الغنائى إلى آفاق، وذلك من خلال ما قدمه من ألحان لكبار الفنانين من بينهم: عبد الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وسعاد حسنى فضلا عن روائعه مع سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

جدير بالذكر أن "مقامات" صالون موسيقى يقام شهريا بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية والإذاعة المصرية من إعداد وتقديم الناقدة الفنية د. إيناس جلال.