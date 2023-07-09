باحث أقصري يطرح كتابًا حول سياسات الدولة للتمكين الاقتصادي للشباب

أعلن الباحث الأقصري مصطفى شحات، عن صدور كتابه الجديد "كن قائد حياتك" والذي يحمل أفكارًا وأطروحات كثيرة لتحقيق الذات، ويسلط فيه الضوء على اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالشباب للمشاركة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في النهوض بالمستوى الاقتصادي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتناول الكتاب، قصة كفاح شاب ولد في أسرة فقيرة، يعمل منذ طفولته، وخاض العديد من التجارب الناجحة منذ الصغر، ومنها تأسيس شركات متنوعة في دولة الكويت، والتي ساهمت في توظيف العديد من شباب محافظة الأقصر وعدد من مدن الصعيد، كما حققت جزء من حلم حياته من خلال تأسيس مشروع العربات المتنقلة في الأقصر "تاكو بوتيتوس".

ويضم الكتاب ثلاث فصول، الأول يتحدث عن كيف تكون قائد ناجح، والفصل الثاني حول سياسات الدولة للتمكين الاقتصادي للشباب، والفصل الثالث يشمل دراسة ميدانية حول إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي هذا السياق، قال مصطفى شحات مؤلف الكتاب، أن الفكرة الرئيسية لكتاب "كن قائد حياتك"؛ تدور حول أن الإنسان في طبعه مثل أغلب البشر يحلم بتحقيق ذاته من خلال أفكار يحلم بها تكون مختلفة في البداية تتبلور في مجموعة أهداف سرعان ما تتجمع في هدف واحد لتحقيق الفكرة والطموح.

وأشار شحات، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة؛ يؤكد الخطاب السياسي للرئيس السيسي على أهمية دور الشباب في بناء المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وكذلك امتلاكها إرادة حقيقية لتأهيل الشباب من أجل تأهيلهم ودعمهم الدعم الكامل الذي يليق بهم ومن ثم نجد أن الدولة المصرية تهتم اهتماما حقيقيا بكافة أطياف الشباب والتأكيد على الإجراءات والآليات المختلفة التي لجأت إليها الدولة لتأهيلهم في المجالات المختلفة، علاوة على دعم الدولة لهم في مختلف المشروعات والمبادرات من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي من ضمنها دعم وتأهيل الشباب ليكون قائدا ناجحا.