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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حكيم يتألق في حفل ليالي مصر بالمنوفية.. صور

حكيم
حكيم
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أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضمن حفلات مشروع ليالي مصر والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الأحد في شبين الكوم.

وقدم حكيم حفلا مبهجا وأسعد جمهوره الذي توافد بالآلاف للاستمتاع بأغانيه.

وأعرب حكيم، في بيان له، عن سعادته بالفكرة التي تتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة وهي فترة يعيش فيها المصريين بالكامل فرحة الأعياد وبهجة الاحتفالات لذا حقق الحفل نجاحا كبيرا.

وأشار حكيم إلى أن تقديم الحفلات في عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة في إسعاد المصريين والوصول لهم في كل مكان لزيادة البهجة والفرحة بالأعياد،والشركة المتحدة تسعي لتقديم إبداع خاص للمصريين ولذلك أشكرها على خططها الطموحة للنهوض بالفن.

صور حكيم يتألق حفل ليالى مصر