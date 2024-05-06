هل سيكون الصيف حار هذا العام؟.. خبراء الطقس: "نحن في منطقة مجهولة لا نعرف في الواقع ما سيحدث"

في 20 يونيو المقبل سيكون الموعد الرسمي لموسم الصيف، وسط توقعات من علماء الطقس والمناخ بأن يكون صيف حار عن ما مضى.

نعم ما مضى كان بالفعل حرارته الأعلى ولكن يتوقع الباحثون الآن أن تتجاوز حرارة الأرض حاجز 1.5 درجة مئوية، بنسبة 98 في المئة قبل عام 2027.

وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي: "حقيقة أننا في منطقة مجهولة، لا نعرف في الواقع ما سيحدث بعد ذلك".

لكن مثل هذه الاتجاهات المناخية قد يكون من الصعب التنبؤ بها بدقة، ففي بداية عام 2023، توقع العلماء أن العام سينتهي كواحد من أحر الأعوام المسجلة على كوكب الأرض.

أعلى بمقدار 1.28 درجة مئوية

أدى ارتفاع درجة حرارة عالمنا إلى ارتفاع مستوى الزئبق في أجهزة الحرارة، حتى أنه في عام 2016، وهو العام الأكثر دفئا على الإطلاق، كانت درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.28 درجة مئوية عما كانت عليه قبل العصر الصناعي.

وفي السنوات ما بين الآن وذلك الوقت، يعتقد الباحثون أن هناك احتمالات عالية جدا لتجاوز حد 1.5 درجة مئوية للمرة الأولى.

وفي نوفمبر قال فريق من العلماء، بما في ذلك من وكالة ناسا وجامعة كولومبيا، إن العالم يمكن أن يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية هذا العقد.

وتظهر معظم نماذج الانبعاثات التابعة للجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم قد يتجاوز 1.5 درجة مئوية خلال ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

تحليل موجة الحر

كان تحليل موجة الحر هو أحدث تقرير صادر عن World Weather Attribution - وهي شبكة عالمية من الباحثين الذين يدرسون تأثير تغير المناخ على الأحداث المتطرفة - ليجدوا أن الأحداث التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق أصبحت شائعة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة العالم.

وقالت المجموعة إن موجة الحر التي ضربت مدغشقر في أكتوبر 2020، حيث استمرت درجات الحرارة القياسية لمدة 10 أيام لا تطاق، "لم تكن لتحدث" لولا ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن النشاط البشري.

وقد أصبحت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي، والتي ساهمت في انهيار السد الكارثي وقتل الآلاف من الأشخاص، أكثر احتمالًا بمقدار 50 مرة بسبب تغير المناخ.

ظاهرة النينيو

بمجرد دخول الكوكب في نمط مناخ النينيو - وهي ظاهرة تحدث بشكل طبيعي وترتبط بارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ - عرف العلماء أنها ستبدأ في تحطيم الأرقام القياسية للحرارة.

ترتبط ظاهرة النينيو بارتفاع درجات الحرارة الإجمالية للأرض، وقد حدثت هذه الظاهرة على كوكب ارتفعت حرارته بالفعل بمقدار 1.2 درجة مئوية (2.2 درجة فهرنهايت) عن مستويات ما قبل الصناعة.

ومع ذلك، فإن ظاهرة النينيو هذه لم تحطم الأرقام القياسية فحسب؛ لقد طمستها.

أصبحت أربعة أيام متتالية من شهر يوليو الماضي هي الأيام الأكثر سخونة في التاريخ حيث شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية أدفأ صيف له - ثم أدفأ شتاء له - حسب ما عرفه العلم.

بحلول نهاية عام 2023، كان متوسط درجة حرارة الأرض أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) من متوسط ما قبل الصناعة - وحوالي 0.2 درجة مئوية (0.36 درجة فهرنهايت) أكثر سخونة مما توقعه واضعو النماذج المناخية، حتى مع أخذ ظاهرة النينيو في الاعتبار.

وتعتبر ظاهرة النينيو الحالية، والتي بدأت في يونيوالماضي، قوية ويمكن أن تبلغ ذروتها باعتبارها حلقة قوية تاريخيا في وقت ما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. ويمكن أن يكون على قدم المساواة مع ظاهرة النينيو القوية التي بدأت في أوائل عام 2015، وبلغت ذروتها في ديسمبر من ذلك العام، ثم تلاشت بحلول يونيو 2016.

الروابط الإحصائية

وقد أمضى الباحثون الأشهر العديدة الماضية في دراسة التفسيرات المحتملة لهذا التناقض بمقدار 0.2 درجة مئوية، ولماذا هذا الثوران البركاني الذي قذف بخار الماء الذي يحبس الحرارة إلى الغلاف الجوي، وهل بسبب تغيرات في وقود السفن أثرت على تكوين السحب التي تحجب الشمس.

ولكن حتى الآن، لا يمكن لهذه العوامل أن تمثل سوى جزء صغير من هذا الشذوذ، مما يثير المخاوف من أن نماذج العلماء ربما فشلت في التقاط تغير طويل الأمد في النظام المناخي.

هناك تساؤلا مربكا "ماذا لو أن الروابط الإحصائية التي نبني عليها توقعاتنا لم تعد صالحة؟"

لقد شغل هذا الاحتمال مجتمع المناخ، مما أدى إلى ظهور شروحات متعددة الأجزاء في المجلات العلمية وجلسات فرعية خاصة في الاجتماعات الأكاديمية، لكن من السابق لأوانه معرفة مدى القلق الذي ينبغي أن يشعر به العالم.