hacienda bay الساحل الشمالي.. تمنحك الرفاهية والاسترخاء

الإثنين 06/مايو/2024 - 07:28 م

تخيل معي أن تجلس أمام هدوء وسحر البحر الأبيض المتوسط على رماله الناعمة البيضاء مع شمسه المميزة التي تعطيك تان مثالي ونسمات هواء منعشة، مع إحاطتك بمساحات خضراء ومسطحات مائية توفر لك إطلالات ساحرة خلابة تمنحك الاستجمام والاسترخاء والهدوء، فضلًا عن توفير كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجاتك وتجعلك تعيش الرفاهية والمتعة على أكمل وجه، وكل هذا في موقع مميز في الساحل الشمالي الذي يتمتع بجمال طبيعي فريد.

هذا ليس بتخيل بل حقيقة مجسدة على أرض الواقع داخل مشروع hacienda bay الساحل الشمالى، وفي الفقرة التالية نعرض لك أهم المعلومات عنه.

hacienda bay الساحل الشمالى

هاسيندا الساحل هو مشروع سكني ساحلي متكامل من تنفيذ شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، يمتد على مساحة تقدر بحوالي 2.4 مليون متر مربع.

يوجد بالتحديد في منطقة سيدي عبد الرحمن عند الكيلو 124 على طريق الإسكندرية - مطروح بالقرب من متحف الحرب العالمية الثانية.

يحتوي على خدمات متنوعة، منها: ملعب جولف 18 حفرة، وحمامات سباحة، وسبا وجاكوزي، وفنادق على طراز عالمي، ومطاعم وكافيهات، وخدمات متقدمة تقنيًا مثل البوابات الذكية والتحكم في الوصول إلى الباب وأنظمة الدفاع الأمني.

ويضم وحدات سكنية مختلفة الأسعار والأنواع والمساحات لتتناسب مع مختلف أذواق العملاء، وهي: شقق، ودوبلكس، وفلل، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وبنتهاوس، تتميز بتصميماتها العصرية الرائعة، وتتمتع بإطلالات خلابة على البحر مباشرة أو البحيرات الصناعية أو حمامات السباحة أو المساحات الخضراء الواسعة.

وتبدأ أسعار المتوفر منها للبيع في الوقت الحالي من 10 ملايين و250 ألف جنيه مصري إلى 118 مليون و795 ألف جنيه مصري، ويمكنك شراء الوحدة الأنسب لك ضمن وحدات بيع من المطور العقاري مباشرة بمقدم 10% وقسط على 6 سنوات.

وفي الفقرة التالية دعنا نعرض لك تفاصيل "الفلل" المتوفرة للبيع في الوقت الحالي داخل hacienda bay الساحل الشمالى.

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"فلل" للبيع في هاسيندا باي

داخل قرية هاسيندا باى الساحل الشمالى في الوقت الحالي يوجد 7 فلل متوفرة للبيع، إليك تفاصيلها:

فيلا جاهزة للتسليم بسعر 118 مليون و795 ألف جنيه مصري. تمتد على مساحة 357 متر مربع، بيع من المطور العقاري مباشرة، تحتوي على 4 غرف نوم و7 حمامات.

فيلا جاهزة للتسليم بسعر 25 مليون جنيه مصري، تمتد على مساحة 357 متر مربع، إعادة بيع من المالك، تحتوي على 4 غرف نوم و5 حمامات.

فيلا قريبة التسليم بسعر 30 مليون جنيه مصري، تمتد على مساحة 300 متر مربع، إعادة بيع من المالك، تحتوي على 4 غرف نوم و5 حمامات.

فيلا قريبة التسليم بسعر 35 مليون جنيه مصري، تمتد على مساحة 370 متر مربع، إعادة بيع من المالك، تحتوي على 4 غرف نوم و8 حمامات.

فيلا جاهزة للتسليم بسعر 35 مليون و100 ألف جنيه مصري، تمتد على مساحة 280 متر مربع، إعادة بيع من المالك، تحتوي على 4 غرف نوم و5 حمامات.

فيلا جاهزة للتسليم بسعر 51 مليون و250 ألف جنيه مصري، تمتد على مساحة 460 متر مربع، إعادة بيع من المالك، تحتوي على 5 غرف نوم و7 حمامات.

فيلا جاهزة للتسليم بسعر 51 مليون و250 ألف جنيه مصري، تمتد على مساحة 300 متر مربع، إعادة بيع من المالك، تحتوي على 5 غرف نوم و6 حمامات.

وننوه أن الأسعار التي تم ذكرها، تتغير دائمًا وفقًا لرؤية الشركة المالكة للمشروع، وتغيرات السوق العقاري في مصر.

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