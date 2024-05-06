روس آتوم: الحظر الأمريكي لاستيراد اليورانيوم الروسي سيخل بتوازن السوق العالمية

أكدت شركة روس آتوم، المعنية بالطاقة الذرية في روسيا، اليوم الاثنين، أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا سيؤدي إلى تشويش في توازن السوق النووية العالمية، ما يلحق أضرارًا بالصناعات النووية في الدول التي تقف وراء هذه القرارات.

وأوضحت الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الروسية تاس، أنها تُدرك موافقة الكونغرس الأمريكي على قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، ورأت أن مثل هذه المبادرات ذات الطابع السياسي تعتبر تدميرية لاستقرار السوق العالمية للسلع والخدمات النووية.

وشددت الشركة على أهمية احترام الالتزامات التعاقدية والوفاء بها في توريد اليورانيوم المخصب لمشغلي محطات الطاقة النووية الأجنبية، مُشيرة إلى أن الحفاظ على علاقات الشراكة مع العملاء الدوليين يبقى من أولوياتها.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق الشهر الماضي على قانون يحظر واردات اليورانيوم من روسيا، إلا أن التشريع يسمح بمواصلة الشراء حتى يناير 2028.

في تصريحات لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أُكد أن أي نشاط للقوات الغربية في أوكرانيا سيُعتبر بمثابة إعلان حرب على روسيا، مما قد يؤدي إلى "كارثة عالمية".

وأشار ميدفيديف في منشور عبر تطبيق "تلجرام"، إلى أن إرسال الغرب لقواته إلى المناطق السابقة لأوكرانيا سيعني تورطهم مباشرة في الصراع، وسيستدعي ردًا من روسيا على هذا التصعيد. وأضاف أن هذا الرد قد لا يكون محدودًا بأراضي أوكرانيا السابقة.

في تصريحات أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن نشر قوات غربية في أوكرانيا سيشكل "كارثة عالمية"، مشيرًا إلى تدهور الحالة في الطبقة الحاكمة في الغرب.

وقبل ذلك، اتهم ميدفيديف زعماء دول حلف الناتو بالمساعدة في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي هول" للحفلات في ضواحي موسكو. حيث أعلنت السلطات الروسية أن جهات استخبارات غربية وأوكرانية قدمت الدعم للمنفذين، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا.

