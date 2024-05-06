مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

لقيت فتاة في عقدها الثاني مصرعها إثر اصطدام قطار بجسدها أثناء محاولة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بفتاة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "جنى م م ع" 16 سنة، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمها قطار مما تسببت في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.