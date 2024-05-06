محمد عدوية يتألق بحفل شم النسيم في شبين الكوم

أحيا الفنان محمد عدوية حفلا غنائيا بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، في شبين الكوم، وقدم محمد عدوية خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الحضور.

وروج عدوية للحفل قبله بأيام قليلة وقال عبر تطبيق “انستجرام”: ليلة طربية في شبين الكوم، لأول مرة في شبين الكوم النجم محمد عدوية، أولى حفلات ليالي مصر في الربيع 5 مايو سيتي كلوب شبين الكوم".

يذكر أن محمد عدوية طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، وهي من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية: صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية انه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا.