إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

لقي 5 اشخاص إصابتهم في حادث سير بمركز العدوة شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا اليوم الإثنين من العميد وليد العاطون مدير مرور المنيا يفيد بانقلاب تروسيكل يستقله 5اشخاص مدخل قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة أسفر الحادث عن إصابة كلا من مني م ط 33سنة مقيمة العدوة - احمد و ف م 38سنة مقيمة العدوة -محمد ج ز 15سنة مقيم العدوة -محمود ا ف 10سنوات مقيم العدوة- مكة ا ف عام ونصف مقيمة العدوة

تم نقل المصابين لمستشفي العدوة العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.