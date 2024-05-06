تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصول 9 سفن، بينما غادره 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة في الميناء إلى 37 سفينة.

ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37،184 طنًا، تضمنت مجموعة متنوعة من البضائع، بما في ذلك اليوريا، الرمل، العلف، الأسمنت، والبضائع المتنوعة الأخرى.

وبالنسبة للبضائع الواردة، بلغت 56،308 طنًا، تضمنت القمح، الخردة، الفول الصويا، كسب الصويا، المولاس، الخشب الزان، والابلاكاش.

وأظهرت البيانات أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 55،612 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232،359 طنًا. وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4405 شاحنة.