قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم “شرق 12”

كشفت المخرجة هالة القوصي مخرجة فيلم “شرق 12” عن البوستر الرسمي للفيلم، والمشارك ضمن مسابقة أسبوعي المخرجين في مهرجان كان السينمائي الدولي 2024.

وتدور أحداث فيلم “شرق 12” في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وهو من بطولة كل من منحة البطراوي، وأحمد كمال، أسامة أبو العطا وباسم وديع، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، ومن تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي.

وينتمي فيلم شرق 14 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو “عمر رزيق” على شوقي البهلوان “أحمد كمال” الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة “منحة البطراوي” التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة “فايزة شامة” لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.