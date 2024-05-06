فيوتشر يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق فيوتشر الشوط الأول متقدما على مضيفه بيراميدز بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فيوتشر اللاعب محمد فاروق في الدقيقة 20.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، احمد كباكا، محمد صادق ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، أحمد عاطف، باسم علي

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يمتلك فريق فيوتشر 26 نقطة في المركز الثاني عشر.