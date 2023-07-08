مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

توفي 6 أشخاص جراء سقوط طائرة في حقل بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

اندلعت النار في الطائرة وفي ما يقرب من فدان من الأرض الزراعية. وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بالولاية.

كانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية قبل أن تسقط في الحقل، وفق ما أفادت محطة "كيه تي إل إيه". ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550)، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".

كما تم الإعلان عن مقتل ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، بحسب إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.

ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادثة، بينما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادثة.