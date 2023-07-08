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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي أمم إفريقيا .. ميكالي يعطي تعليمات خاصة للاعبين قبل مباراة المغرب

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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اجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، في اجتماع مغلق شرح خلاله الاسلوب الذي سيستخدمه امام المغرب في المباراة التي تجمع الفراعنة مع منتخب المغرب خلال ساعات من بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة. 
حضر الاجتماع كل من محمد بركات مدير المنتخب وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والاداري للفراعنة. 
وتعاهد الجميع علي تحقيق الفوز والعودة الي مصر بالكاس الغالية لاسعاد الشعب المصري وتحقيق حلم كل لاعب في الفريق واسرهم التي تنتظر نجاحهم.

أكد البرازيلي ميكالي ، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.

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