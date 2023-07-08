الثانوية العامة 2023| "تعليم القاهرة" تؤكد على اليقظة التامة واتخاذ الحيطة والحذر في امتحان غدا

عقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، اليوم السبت بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية،مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة للإدارت التعليمية ال٣٣ التابعة للمديرية.

وجاء ذلك ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وداليا عباس مدير شئون الطلبة والإمتحانات

وفى بداية الإجتماع رحب " موسي " بالحضور وتوجه بالشكر للجميع على جهودهم المبذولة، مؤكدًا المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقهم، لضمان إنتظام سير باقى أيام العملية الامتحانية.

وشدد موسى على اليقظه التامة واستخدام الحيطة والحذر، ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، حيث المرة الأولى فى إمتحانات الثانوية العامة التى يتلاقى فيها الشعب الثلاثة (علمى علوم - علمى رياضة - أدبى )، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مواد الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.

كما أشارت زينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية، إلى ضرورة العمل بدقة أثناء الإمتحانات غدًا إن شاء الله والتواصل الفورى مع غرفة عمليات المديرية لتذليل كافة العقبات.

وتناول ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات كافة التعليمات لضمان إنتظام سير أيام إمتحانات الثانوية العامة المتبقية، والمتابعة الدقيقة غدًا فى توزيع ورق الأسئلة والبابل شيت لكل شعبة على حدة، وضرورة إلتزام قيام عضو لجنة الأسئلة بمهام عمله على أكمل وجه حتى لا يتم الخلط بين الشعب.

وفى الختام تمنى مدير المديرية التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.