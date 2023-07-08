حجز سائق لقيامه بحركات استعراضية على دائري المرج

أمرت نيابة المرج بحجز سائق سيارة ميكروباص بتهمة القيام بحركات استعراضية على الطريق الدائرى معرضا حياة المواطنين للخطر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية .

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح الباب الأمامي للسيارة والقيام بحركات استعراضية أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

و بالفحص تم تحديد السيارة وتبين أنها مسجلة باسم أحد مكاتب الرحلات ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وباستدعائه وبسؤاله قرر أن السيارة بحوزة سائق يعمل لديه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة والسائق حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .