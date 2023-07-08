أرمينيا وجورجيا تبحثان علاقات التعاون الثنائي وقضايا السلام والأمن الإقليميين

أعلنت الحكومة الأرمينية، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحث مع نظيره الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، خلال زيارته إلى جورجيا، علاقات التعاون الثنائي وقضايا السلام والأمن الإقليميين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية أن زعيمي البلدين عقدا محادثات خاصة، ثم استمرت المفاوضات بعد ذلك بشكل موسع.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الأرميني شدد على العلاقات التاريخية والثقافية القوية التي توحد بين شعبي البلدين، كما أكد أنه من خلال الالتزام المشترك بالمساهمة في الاستقرار والازدهار الإقليميين، تهدف أرمينيا وجورجيا إلى البدء في حوار رفيع المستوى بشأن القضايا الاستراتيجية، مما يعزز السلام والاستقرار الإقليميين.

كما ناقش الجانبان مختلف القضايا ووجهات النظر المتعلقة بالتعاون بين أرمينيا وجورجيا، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات أخرى تهدف إلى التطوير المستمر وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بحسب البيان. وأضاف البيان أيضًا أنهما تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع والتطورات الإقليمية.