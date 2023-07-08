اليوم العالم لألعاب الفيديو

يوافق اليوم 8 يوليو اليوم العالمي لألعاب الفيديو وعلى مدار الخمسين عامًا الماضية احتلت لعبة الفيديو مكانها في الثقافة لجميع بلدان العالم حيث يمكن أن تنتج مشاهد وأصوات ألعاب الفيديو إحساسًا مميزًا بالحنين إلى الماضي لدى البعض أو شعورًا مثيرًا بالمغامرة للآخرين.

وسواء كنت تتطلع إلى الماضي أو المستقبل فيوفر اليوم العالمي لألعاب الفيديو فرصة لأي شخص وكل من يحب ألعاب الفيديو للاحتفال بهذا اليوم!

وبحسب ما ذكرت موقع daysoftheyear فيعود تاريخ أول لعبة فيديو إلى عام 1958 وكانت لعبة تشبه كرة الطاولة وتم إنشاء اللعبة بواسطة ويليام هيجنبوثام وقد ظهرت اللعبة لأول مرة على جهاز كمبيوتر تناظري كبير في معهد أبحاث في نيويورك.

وبحلول سبعينيات القرن الماضي دخلت وحدات التحكم المنزلية لألعاب الفيديو Odyssey وAtari في السوق بتقنية جديدة مثل عصا التحكم والألعاب وجلبت الثمانينيات ألعاب فيديو أكثر إثارة للاهتمام، مثل Pac-Man وSuper Mario Bros وTetris وSimCity، والتي لا يزال معظمها يمثل امتيازات ناجحة حتى اليوم.

في حين شهدت ألعاب الفيديو ركودًا قليلًا في منتصف الثمانينيات، حتى أن العديد من شركات أجهزة الكمبيوتر المنزلية وأجهزة ألعاب الفيديو أفلست خلال تلك الفترة، إلا أن الصناعة سترتد أقوى من أي وقت مضى.

أدى ظهور Nintendo Entertainment System من قبل شركة ألعاب يابانية عمرها حوالي 100 عام إلى منع صنع ألعاب رخيصة وسيئة الصنع من خلال فرض لوائح على ألعاب الطرف الثالث. أعاد هذا بناء تكامل صناعة ألعاب الفيديو.

بعد بضع سنوات فقط، في عام 1989، قدمت Nintendo أجهزتها المحمولة. واصلت Game Boy وGame Boy Color وNintendo DS وNintendo 3DS إحداث ثورة في صناعة ألعاب الفيديو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبحلول أوائل التسعينيات، بدأ اليوم العالمي لألعاب الفيديو في الظهور. يبدو أن أول احتفال مسجل كان في عام 1991 وكان من الممكن أن يرعاه رجل يدعى ديفيد إيرل، الذي كان رئيس كيد فيد ووريورز في أوائل التسعينيات.

قصة أخرى قابلة للتطبيق هي أن أصول اليوم الوطني لألعاب الفيديو ربما تكون قد جاءت من موظف في مؤسسة تاريخ لعبة الفيديو. هذه منظمة غير ربحية كرست نفسها للحفاظ على التاريخ الفريد لألعاب الفيديو والاحتفال به وتعليمه.

ولكن بغض النظر عن الطريقة التي بدأ بها، فقد شق اليوم العالمي لألعاب الفيديو طريقه بالتأكيد إلى قلوب وحياة عشاق ألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم!