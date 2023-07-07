نهائي أمم أفريقيا .. حكم كيني يدير مباراة مصر والمغرب

يدير مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب الحكم الكيني بيتر واويرو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشر مساء غد السبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

يعاون الحكم الكيني كلاً من ستيفن اليزار أونينجو من كينيا و جوناثان أنتونيو كوفي من توجو و عمر عبد القادر أرتان من الصومال و هيثم جريات حكم فيديو و ديهاني بيلدا مساعد حكم فيديو من موريتانا و أبو ينجل توم من جنوب أفريقيا.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.