تحديد الأهداف وعلاقته بالنجاح ضمن فعاليات قصور ثقافة الإسماعيلية

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمواقعه التابعة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية الندوة الأسبوعية لنادي أدب الاسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجي، حيث استضاف النادي نجل الأديب فؤاد طلبة الذى عمل على جمع نصوص تراث السمسمية بشكل عام وأغاني السمسمية بشكل خاص، وذلك بحضور كوكبة من أدباء وشعراء النادي. ونظم نادي أدب التل الكبير برئاسة الشاعر ممدوح عبد الهادي أمسية الشعرية قدمت بها مجموعة من الأشعار والقصائد في حب مصر.

وضمن برامج الفرع برئاسة شيرين عبد الرحمن، عقد بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بمدرسة الجلاء الابتدائية، بعنوان "تحديد الأهداف وعلاقته بالنجاح" تحدثت بها همت هاشم حول أهمية تحديد كل منا للأهداف، ووضعها في ضوء قدراته، مع ضرورة السعي نحو الهدف، والتخطيط السليم ودوره في تحقيق الهدف.

في مكتبة حي السلام الثقافية نظمت مسابقة فى المعلومات العامة بين الأطفال تضمنت معلومات في الرياضة والسينما والتاريخ القديم والحديث وعواصم الدول وذلك وسط تفاعل كبير من رواد المكتبة.

كما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية فقرات متنوعة بعنوان "معلومة في موسوعة" عن الأهرامات وكيف مثل بنائها دليل عبقرية المصري القديم حيث تعد رمزا للحضارة المصرية العظيمة التي لها إسهاماتها الكبرى في الحضارة الإنسانية.

وأقامت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة فنية من القص واللصق بدار أحباب الرحمن للأطفال تم خلالها تعليم الأطفال طرق عمل تيجان وأقنعة من الورق وأشكال أخرى كالزهور والأشجار، تدريب اعتماد السيد، واحتفالا بالعام الهجري الجديد ببيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق تم عمل مجلة حائط نفذتها بديعة عبده بالمشاركة مع رواد البيت.