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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. تكريم منة شلبي في مهرجان دواير الثقافي

منة شلبي
منة شلبي
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رصدت عدسة “البوابة نيوز” حفل افتتاح مهرجان دواير الثقافي في دورته الاولى بحضور عدد كبير  من المثقفين والمبدعين.

قدمت الحفل الإعلامية السورية ألما كفارنة، وألقت كلمة الافتتاح نيهال شوقي، رئيس مجلس إدارة دار ديوان للنشر.

كرم المهرجان الفنانة منة شلبي، التي أبدت سعادتها بالتكريم لافتة إلى انها كانت محظوظة بتجسيد شخصيات في أعمال درامية متنوعة مأخوذة عن أعمال أدبية.

شارك في حفل الافتتاح الإعلامي الكبير عمرو خفاجي الذي ألقى كلمة عن تاريخ وحضور منطقة وسط القاهرة في المشهد الثقافي المصري. فتناول بالذكر كيانات مهمة مثل أتيليه القاهرة، ولقاءات المثقفين الأسبوعية يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن وسط المدينة شاركت في خلق تيارات من الوعي والثقافة عن طريق أماكن عديدة مثل مكتبة مدبولي.

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منة شلبي الفنانة منة شلبى