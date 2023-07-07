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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُستوطن يصيب شابًا فلسطينيًا بالرصاص جنوب الضفة الغربية المُحتلة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن، خلال اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الجمعة في منطقة بيت زعتة شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن الشاب أصيب برصاص مستوطن ووصفت بالمتوسطة، لافتًا إلى أن الرصاصة اخترقت كتف المصاب ووصلت إلى الرئتين، وأحدثت نزيفًا داخليًا، ونقل إلى مستشفى الميزان في الخليل.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه الشبان ومنازل المواطنين في البلدة.

شاب فلسطيني الفلسطينيين مستوطن قوات الاحتلال شمال الخليل