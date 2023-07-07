أوكرانيا تبحث مع التشيك وسلوفاكيا العقوبات على روسيا وانضمامها للاتحاد الأوروبي والناتو

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع رئيسة مجلس النواب التشيكي ماركيتا بيكاروفا أداموفا، في اجتماع اليوم الجمعة، الحاجة إلى فرض عقوبات على روسيا داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مسار أوكرانيا للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب زيلينسكي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن شكره للتشيك على دعمها أوكرانيا وإصدار مجلس النواب قرارات المهمة في هذا الصدد.

وشكر الجمهورية التشيكية على تقديم المساعدة الإنسانية وعلى موقفها النشط بشأن مسألة إعادة إعمار أوكرانيا.

وفي سياق متصل، بدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، زيارة مفاجئة إلى سلوفاكيا بغرض مواصلة الضغط على حلف شمال الأطلسي “ناتو” قبل قمة الحلف المقر إجراؤها في العاصمة الليتوانية “فيلنيوس” الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي، في تغريدة أخرى اليوم عبر حسابه على تويتر، إنه يجري حاليًا زيارة إلى سلوفاكيا، حيث سيعقد اجتماعات مهمة في العاصمة براتيسلافا، مع رئيسة البلاد، زوزانا تشابوتوفا، ورئيس الوزراء، لودوفيت أودور، ورئيس المجلس الوطني، بوريس كولار، سيتحدثون خلالها عن دعم دفاعي ملموس وتكامل أوروبي أطلسي لأوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد زار بلغاريا أمس، وتوجه إلى جمهورية التشيك في وقت مبكر صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي قد كثف جهوده استعدادًا لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها هذه المرة العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، وسط تعزيزات أمنية.