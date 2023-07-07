الاتحاد الأوروبي يخصص 12.5 مليون يورو للأشخاص في ميانمار ولاجئي الروهينجا ببنجلاديش

الجمعة 07/يوليو/2023 - 03:31 م

خصص الاتحاد الأوروبي مبلغًا إضافيًا قدره 12.5 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص في ميانمار، وكذلك احتياجات لاجئي طائفة الروهينجا المسلمين والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش والمنطقة الأوسع.

وذكرت المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي أن انعدام الأمن الغذائي في مخيمات اللاجئين وصل إلى معدلات مثيرة للقلق بسبب فجوة التمويل الهائلة التي أدت إلى خفض الحصص الغذائية الموزعة على لاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

ومن المتوقع أن يصبح الوضع مذريًا بنحو لا يمكن تحمله بحلول الخريف إذا لم يعبأ المجتمع الدولي تمويلًا إضافيًا.. في حين يزداد الوضع الإنساني سوءًا في ميانمار أيضًا بسبب تصعيد النزاع وعواقب إعصار موكا الذي ضرب البلاد في مايو 2023.

وأضاف البيان: أن هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الاستجابة لهذه الاحتياجات الملحة من خلال تخصيص 7 ملايين يورو لضمان المساعدة الغذائية الحيوية في بنجلاديش و4.5 مليون يورو لتقديم المساعدات الغذائية والصحية في ميانمار والتخفيف من عواقب فجوة التمويل الحالية ومليون يورو للاستجابة لاحتياجات الحماية المتزايدة للنازحين واللاجئين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والهند.